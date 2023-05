Totti diz que Mourinho já decidiu o futuro: «Anúncio será feito após a final da Liga Europa»

Francesco Totti, uma das principais figuras do futebol da AS Roma, falou esta sexta-feira à imprensa italiana sobre o apuramento da turma da capital para a final da Liga Europa. Apesar de estar a torcer por um triunfo dos 'gialorrossi', o antigo camisola '10' afirma que a temporada não irá por água abaixo em caso de derrota com o Sevilha.

"Espero que a Roma possa ganhar. É uma final e tudo pode acontecer. Não seria uma época má se a Roma perdesse porque conseguiram chegar até à final, o que realmente importa. Claro que vencê-la também seria um resultado importante para o clube", começou por dizer, em declarações citadas pelo portal 'Football-Italia'.

Em dúvida para o jogo está Paulo Dybala. O internacional argentino está com problemas físicos e dificilmente será opção para José Mourinho para o encontro com o Sevilha. Ainda assim, Francesco Totti quer acreditar que o craque poderá marcar presença pelo menos no banco de suplentes da equipa. "Espero que Dybala possa recuperar, ele merece estar neste jogo. Penso que ele fará de tudo para poder estar presente, pelo menos no banco de suplentes", vincou.

Já sobre o futuro do treinador português, a antiga figura dos 'giallorossi' acredita que a decisão está tomada e que o anúncio será feito após a final europeia. "A decisão será sempre dele, mas penso que ele e o clube já decidiram e irão fazer o anúncio após a final da Liga Europa. Não sei o que Mourinho escolheu, mas espero que ele possa continuar", terminou.