Totti e um eventual cargo na direção da Roma: «Do outro lado não há essa vontade»

Nome grande do futebol italiano e da AS Roma, Francesco Totti voltou esta segunda-feira a comentar a possibilidade de ocupar funções no clube. Apesar de este ser um cenário há já muito apontado pela imprensa transalpina, o ex-futebolista, eterno camisola 10 e capitão dos giallorossi, deixou hoje bem claro que, apesar de estar totalmente disponível para servir o clube, a vontade da direção não é neste momento compatível com a sua. "Respondo sempre da mesma forma quando me perguntam sobre isso. Os casamentos fazem-se a dois. Mas por agora do outro lado não há essa vontade. Mas se for necessário, estarei sempre aqui e darei tudo pela Roma como sempre dei", disse, em declarações citadas pela 'Radio TV Serie A'.