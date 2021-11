Totti rendido a Mourinho: «Ganhou mais do que todos os treinadores da Serie A juntos»

Francesco Totti, lenda da Roma, deixou muitos elogios a José Mourinho. O antigo médio italiano, que ao longo da carreira somou mais de 700 jogos pelos giallorossi, considerou que as capacidades "motivacionais e de administração" do português farão a diferença na formação italiana."Se estivermos aqui para criticar Mourinho e para dizer que ele é o problema da Roma, estamos todos errados", começou por afirmar à Sky Sports Italia, deixando rasgados elogios ao técnico."Ele ganhou mais do que todos os treinadores da Serie A juntos. Devemos continuar focados nele, porque é um motivador e sabe como administrar o grupo, sabe o que fazer. É preciso confiar nele, e acredito que o clube e os adeptos também devem fazer com que ele sinta o seu apoio", concluiu.A Roma somou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Serie A, ocupando nesta altura a 6.ª posição.