UEFA anuncia abertura de processo disciplinar a adjunto de Mourinho e ao técnico do Bodo/Glimt

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA anunciou esta sexta-feira em comunicado que abriu um processo disciplinar a Nuno Santos (treinador-adjunto da Roma) e a Kjetil Knutsen (técnico do Bodo/Glimt).Tal sucede devido aos incidentes que se registaram no final do jogo da 1.ª mão dos 'quartos' da Conference League, na qual o adjunto de José Mourinho e o treinador do conjunto norueguês trocaram acusações de agressões.Ambos são agora acusados de "violação dos princípios gerais de conduta" e ainda de "agressão grave", razão pela qual podem ser alvo de sanção pesada da parte do organismo.Recorde-se que o Bodo/Glimt venceu essa partida, por 2-1, tendo sido goleado em Roma, no encontro da 2.ª mão dos 'quartos', por 4-0.