Ultras do Inter entregam lembrança a Mourinho: «Continuará a ser um de nós»

La Curva Nord dell'#Inter ha voluto consegnare una targa a Jose #Mourinho, arrivato a Milano per #MilanRoma.



"A Mister Jose Mourinho. La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque ma sei e resterai uno di noi" pic.twitter.com/8ULukyxZ9u — Daniele Mari (@marifcinter) January 5, 2022

A Roma de José Mourinho está em Milão para defrontar o AC Milan na 20ª jornada da Serie A. Na chegada à cidade italiana, vários ultras do Inter esperaram o técnico português para o cumprimentar e entregar em mãos uma lembrança. Na placa entregue ao 'Special One' é possível ler-se a seguinte mensagem: "Para o senhor José Mourinho. A sua carreira profissional poderá levá-lo a um lugar qualquer mas é e continuará a ser um de nós".O técnico português agradeceu o gesto e tirou fotografias com os adeptos do Inter antes de seguir para o hotel com a lembrança.Recorde-se que Mourinho orientou o conjunto de Milão de 2008 a 2010, tendo consigo vencer o 'triplete' no seu último ano no clube.