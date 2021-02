Walter Sabatini: «O Paulo Fonseca humilhou o Dzeko»

Walter Sabatini criticou Paulo Fonseca pela forma como o treinador português da Roma lidou com Edin Dzeko nos últimos tempos. O antigo jogador italiano, que foi diretor desportivo dos gliarossi entre 2011 e 2016, tendo sido o responsável pela contratação do avançado bósnio em 2015, considerou que o técnico "humilhou" o jogador.





"Não gostei de ver algumas coisas que aconteceram na Roma ultimamente", admitiu Sabatini em declarações à TeleRoma56. "O Dzeko é um profissional excecional, ele nunca criaria problemas. As consequências foram demasiado severas; a Roma podia tê-lo vendido quatro vezes nos últimos anos mas ele decidiu sempre ficar."Recorde-se que o avançado bósnio ficou de fora dos convocados para os jogos com o Spezia e com o Verona depois de um desentendimento com Paulo Fonseca, uma situação que terá sido depois resolvida, antes do encontro com a Juventus."O Paulo Fonseca deve ter feito isto para aumentar a sua autoridade no balneário, mas as coisas têm de voltar ao normal porque a Roma tem objetivos importantes pela frente. Eu conheço o balneário e sei que nada de mal deve ter acontecido para levar a isto. O Dzeko sofreu uma grande humilhação", explicou Sabatini.O antigo jogador diz, por outro lado, que não conhece Tiago Pinto, o diretor desportivo que o clube italiano contratou ao Benfica. "Não falei com ele ainda. Mas se o escolheram é porque o consideram o homem certo para o cargo. Os clubes de futebol hoje em dia querem diretores desportivos que se preocupem com o scouting, com a análise, com as estatísticas. Ele nunca foi diretor desportivo, quer começar aqui e desejo-lhe sorte."