Wijnaldum já está em Roma

Wijnaldum já se encontra em Roma, onde irá hoje cumprir os habituais exames médicos de modo a formalizar o empréstimo de uma época à formação de José Mourinho vindo do PSG. O médio holandês de 31 anos foi recebido no aeroporto por cerca de cinco centenas de adeptos dos giallorossi, que o saudaram em delírio. De acordo com a imprensa transalpina, a Roma irá pagar 4,5 milhões de euros pela cedência do jogador, com opção de compra fixada em 8 M€. Wijnaldum é o quarto reforço depois de Svilar, Çelik, Matic e Dybala. Belotti, que terminou contrato com o Torino, pode ser o próximo.