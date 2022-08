Wijnaldum oficializado na Roma: «É uma sensação muito boa»

Georginio Wijnaldum foi oficializado esta sexta-feira na Roma, de José Mourinho. O médio, de 31 anos, chega por empréstimo do PSG, com opção de compra no final da época."É uma sensação muito boa ser um jogador da Roma. Todos me disseram bem do clube e dos seus adeptos", começou por frisar o internacional holandês, que vai usar a camisola 25 dos romanos, aos meios do clube italiano."O clube deixou claro o quanto me queria pelos esforços que fez para concluir o acordo, o que dá sempre muita confiança a um jogador. A receção dos adeptos, nas redes sociais e noutros lugares, também tem sido fantástica", acrescentou, antes de concluir: "Prometo dar 100% e ajudar a equipa a competir por todos os nossos objetivos nesta temporada."Trata-se da primeira experiência de Wijnaldum no futebol italiano, depois de ter representado o PSG na temporada passada e ter atuado na Premier League durante seis épocas (uma no Newcastle e cinco com a camisola do Liverpool).Com os reds, o jogador formado no Feyernoord e que representou também o PSV Eindhoven, conquistou uma Liga dos Campeões, em 2018/19, e uma Liga inglesa, em 2019/20.Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, destacou a chegada de Wijnaldum, mas afastou euforias. "A decisão de Georginio de vir para a Roma é mais um exemplo de jogadores do mais alto nível [que chegam ao clube], tanto em termos de qualidade em campo quanto fora dele", frisou, garantido: "Não podemos ficar mais do que encantados com a chegada dele.""Gini [Wijnaldum] traz qualidades que vão aumentar ainda mais a competitividade do nosso plantel e uma liderança natural, que o viu tornar-se capitão de uma das melhores seleções do mundo", afirmou.Recorde-se que Wijnaldum é o quinto reforço da Roma para 2022/23, depois de Paulo Dybala, Nemanja Matic, Zeki Celik e Mile Svilar.