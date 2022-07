Wijnaldum pode ser o próximo na lista de reforços de José Mourinho

O holandês Georginio Wijnaldum, atualmente vinculado ao Paris SG, pode ser o próximo reforço da Roma de José Mourinho, segundo adianta o 'Il Messaggero'.De acordo com o diário transalpino, Tiago Pinto já terá tido inclusivamente o 'sim' do internacional holandês de 31 anos, que ao que tudo indica estará encantado não só com a possibilidade de jogar nos romanos como também por viver na capital italiana. A confirmar-se, será o concretizar de uma transferência que esteve próxima de acontecer em 2018, ano no qual o médio optou por rumar ao Liverpool.Quatro anos volvidos, e depois de ter passado dos reds para o Paris SG, Wijnaldum volta estar na agenda romana, mas a siutação ainda não está totalmente definida. Especialmente por conta do salário que este aufere em Paris, qualquer coisa como 9 milhões de euros líquidos. Esse é, adianta o 'Il Messaggero', o principal obstáculo da negociação, já que a Roma pretende que o PSG pague metade desse valor. Por outro lado, há também discórdia no formato de transferência: os romanos pretendem um empréstimo com opção, os franceses uma transferência em definitivo por 18 milhões de euros.