Wijnaldum rendido a Mourinho: «Todos os jogadores querem trabalhar com ele e eu não sou exceção»

Georginio Wijnaldum revelou esta terça-feira que Mohamed Salah teve influência na sua ida para a Roma, à margem da apresentação no clube italiano em conferência de imprensa."Eu queria vir por causa do esforço que a Roma fez para me contratar e porque falei com Mo Salah e Kevin Strootman sobre o clube e a cidade. Só ouvi boas histórias sobre isso", referiu o médio, de 31 anos, que foi oficializado na sexta-feira "O que mais me convenceu foi o esforço que Tiago Pinto fez para me contratar. Senti-me querido e valorizado e isso fez-me tomar esta decisão. A única coisa que sabia era que ia jogar num clube com grandes adeptos. Joguei uma vez pelo Liverpool contra a Roma e a atmosfera era incrível", acrescentou o jogador que se estreou pela Roma no domingo, na goleada (5-0) ao Shakhtar Donetsk.Wijnaldum vai trabalhar com José Mourinho, com quem revelou não ter tido nenhuma conversa antes de mudar-se para Itália. "Não tivemos uma conversa em que ele tenha dito que eu tinha de vir, porque já havia negociações entre os clubes e eu já tinha conversado com alguns jogadores sobre isso. Quando conversámos, ele agradeceu-me porque queria vir para Roma", vincou, elogiando o técnico: "Os troféus que conquistou e os clubes que treinou falam por ele como treinador. É inacreditável. Todos os jogadores querem trabalhar com Mourinho e eu não sou exceção. Desde o momento em que falei com ele, sabia que queria vir, mas já tinha decidido antes."O internacional holandês mostrou-se confiante de que se vai adaptar bem ao estilo de jogo da formação italiana. "Entrei para uma equipa com bons jogadores. Penso que a minha qualidade combina com o estilo da equipa. Posso atacar e defender e, quando estou em forma, posso atuar na maior parte do jogo", confessou.