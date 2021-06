Zaniolo cumpre promessa feita a Mourinho

Nicolò Zaniolo, médio da Roma muito fustigado por lesões, optou por não ir de férias no final da época de forma a acelerar a sua recuperação, com vista a ser uma das peças essenciais na Roma de José Mourinho. O técnico português, em conversa com o italiano, terá dito que ele seria um jogador chave caso recuperasse a sua condição física a tempo de competir na temporada 2021/2022.





Segundo avança o 'AS', Zaniolo tem-se deslocado 40km por dia de forma a realizar três horas de recuperação num dos melhores centros de Itália, terminando ainda com uma hora de ginásio no regresso a casa."Está muito animado. Mal pode esperar para estar novamente em campo. Aqui ele brinca com todos, é alegre, mas ao mesmo tempo é muito focado em todos os treinos que faz. É preciso muita vontade se quiser estar pronto para jogar às ordens de Mourinho", admitiu Alessando Bisciotti, gerente do centro de recuperação 'Kinemove Center', onde o jogador está a realizar trabalho.Zaniolo, que se lesionou no joelho em setembro do ano passado, perdeu toda a época na Serie A, e não está a disputar o Euro'2020 pela seleção italiana, apontando já à próxima temporada como o ano do seu regresso.