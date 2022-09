Zaniolo está de volta para a retoma da Roma

À semelhança do Manchester United, a Roma também começou mal a Liga Europa ao perder na Bulgária com o Ludogorets. E, hoje, José Mourinho espera que a equipa mostre frente aos finlandeses do HJK outra imagem. Para isso conta com o regresso de Zaniolo, que não joga desde 22 de agosto. "Trabalhou muito para estar disponível. Tenho a certeza que estará a um nível alto, está muito motivado e cheio de confiança. Estava a jogar muito bem antes de se lesionar", sublinhou ontem o técnico, deixando também elogios ao capitão Pellegrini, que vai, assim, recuar no terreno: "É um jogador que pode fazer tudo e é uma pena só termos um..."

Mourinho alertou ainda para a valia do HJK. "Fiquei impressionado com o treinador deles e o seu estilo de jogo. Confirma a grande revolução que está em curso no futebol escandinavo. É uma equipa organizada e o resultado com o Betis foi mentiroso. O jogo não será fácil", disse.

Betis em alta rotação

Quem arrancou a época em grande foi o Betis – só não venceu um dos seis jogos já realizados (perdeu com o Real Madrid, no Bernabéu) –, que recebe hoje o Ludogorets. E Rui Silva e William Carvalho são peças chaves da máquina de Manuel Pellegrini, que destacou ontem a maturidade do plantel. "Dentro do balneário não há ninguém eufórico. Ninguém pensa que somos os melhores do Mundo", lembrou o técnico.