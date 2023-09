Boulaye Dia reintegrado na Salernitana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Boulaye Dia vai voltar às opções de Paulo Sousa na Salernitana, depois de resolvido o imbróglio com o clube que o afastou nas últimas semanas. Alvo de um processo disciplinar depois das críticas à direção por ter barrado a saída para o Wolverhampton, o senegalês tinha falhado o regresso ao trabalho depois da paragem para as seleções alegando motivos pessoais. "A imagem que tenho dele é a de um rapaz que dá tudo sempre que entra em campo. É isso que espero", disse Paulo Sousa, que ainda não contará com Dia para a receção de hoje ao Torino.