Diretor desportivo da Salernitana confirma contratação de Paulo Sousa

Morgan De Sanctis, diretor desportivo da Salernitana, confirmou esta quarta-feira que Paulo Sousa é o escolhido para treinar a equipa, no lugar de Davide Nicola, recentemente despedido."O Paulo Sousa chegou. A assinatura deverá acontecer em breve, há alguns detalhes que os advogados ainda estão a analisar. Tudo tem de ficar bem escrito. Vai assinar até junho, com opção de outros dois anos. Todos os elementos do staff do clube continuam", explicou aquele responsável, citado pela imprensa italiana."Trata-se de um treinador com um perfil internacional, com muita experiência e conhecimentos de futebol. Temos a convicção que pode colocar-nos no caminho certo. O projeto pode ser prolongado, mas antes disso teremos de estar satisfeitos nos próximos meses", acrescentou o diretor desportivo.A Salernitana está no 16.º lugar na Serie A, com 21 pontos, apenas quatro acima da linha de água.Paulo Sousa, recorde-se, está desempregado desde que deixou o Flamengo, em junho do ano passado. Antes disso tinha treinado a seleção da Polónia.