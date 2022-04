Dirigente da Salernitana: «Não sou um semideus como Mourinho... mas já li Fernando Pessoa»

Walter Sabatini, diretor desportivo da Salernitana, deixou duras críticas ao comportamento da AS Roma, dos seus jogadores, dirigentes e de Mourinho no duelo entre as duas equipas no último domingo, que terminou com um triunfo dos giallorossi por 2-1.

"Não quero saber o que Mourinho pensa sobre mim, uma vez que não ganhei 25 títulos como ele, mas o que aconteceu hoje [domingo] no relvado do Olímpico de Roma foi uma vergonha. Eu não sou ninguém e também não sou um semideus como Mourinho. Com todo o respeito pela Roma e pelo resultado, mas devo dizer que hoje assisti a coisas inaceitáveis do ponto de vista desportivo. A cada falta lateral o banco inteiro da Roma levanta-se e pressiona o árbitro. Não quiseram ver o penálti sobre Djuric. Para nós, um ponto hoje teria sido muito importante", começou por dizer o antigo jogador italiano que entre 1976 e 1977 representou a Roma em 10 ocasiões.

E prosseguiu: "Mourinho pode dizer sobre mim: 'Mas quem é este?' Eu nunca ganhei nada, é verdade, mas já fiz muito, já li muito. Já li [Ernest] Hemingway e [Fernando] Pessoa e trato muito bem da minha vida. E assim é impossível. Queremos jogar, evitar a descida e não merecemos este tipo de comportamentos."