Dois jogadores das camadas jovens da Salernitana acusados de assaltos e roubos

Dois jogadores da equipa de juniores da Salernitana foram acusados de pequenos assaltos e roubos em Salerno, de acordo com o 'Tuttomercatoweb'. Após o caso ter sido revelado por jornais locais, o emblema italiano reagiu por intermédio do presidente Danilo Iervolino, em comunicado."O incidente a envolver dois jogadores da nossa equipa de juniores deixa-nos chocados. Se se confirmar, será uma questão muito séria que condenamos e evidentemente vai contra os valores que o desporto deve ter no presente e nas gerações futuras", lamentou o dirigente.Os jogadores em questão, cujos nomes não são revelados, foram levados para a esquadra, mas acabaram por sair por serem menores de idade, enquanto a investigação ao caso continua, segundo a mesma fonte.