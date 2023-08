Jovane estreia-se e Paulo Sousa volta a empatar

A Salernitana não conseguiu melhor do que um empate (1-1) na receção à Udinese. Depois do ponto arrancado na visita à Roma na ronda inaugural, a equipa de Paulo Sousa sofreu mais do que o esperado, e foram os visitantes a adiantar-se por Samardzic (57’). Boulaye Dia respondeu aos 72’, dez minutos depois de Jovane, cedido pelo Sporting, ter entrado para a estreia na turma de Salerno. "Sofremos demasiado, mas na parte final ficamos com a sensação de ter perdido dois pontos", referiu o técnico português. Na Udinese – já sem Beto –, João Ferreira foi titular e Domingos Quina entrou aos 90’+5.Já o Inter imitou Milan, Nápoles e Verona ao registar o segundo triunfo, batendo (2-0) o Cagliari. Dumfries e Lautaro decidiram o jogo ainda antes do intervalo.