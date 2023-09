E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jovane Cabral integra a equipa ideal da 5ª jornada da Serie A para o site especializado ‘Sofascore’, fruto do golo marcado ao Frosinone, na passada sexta-feira, que valeu o empate à Salernitana de Paulo Sousa (1-1). Foi a estreia a marcar do atacante emprestado pelo Sporting, de 25 anos, ao serviço do 18º classificado da liga italiana.