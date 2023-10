Paulo Sousa comenta rumores de despedimento: «Só me foco naquilo que posso controlar»

A Salernitana continua a marcar passo na Serie A e ontem, depois da goleada sofrida frente ao Inter (4-0), reacenderam-se rumores sobre o possível despedimento de Paulo Sousa. O treinador português foi visto a falar com o presidente do clube, Danilo Iervolino, no campo, e num ápice surgiram notícias de que o técnico pode estar na porta de saída se rapidamente não der a volta à situação do clube no campeonato.





Mas Paulo Sousa não mostra sinais de nervosismo. "Estou calmo e consciente do trabalho que temos vindo a fazer desde o primeiro dia para melhorar o potencial da equipa, para os novos jogadores se adaptarem o mais rapidamente possível, sabendo que há futebolistas, como o Lassana Coulibaly e o Boulaye Dia, que elevaram o nível da equipa", explicou o português depois do jogo."Estou há muitos anos em paz com o meu trabalho. Aceito que a imprensa faz parte do mundo do futebol, mas não controlo isso. Concentro-me apenas nas coisas que posso controlar", acrescentou.A Salernitana é penúltima na Serie A e ainda não venceu qualquer jogo no campeonato. Tem três pontos mercê dos empates com a Roma de José Mourinho, a Udinese e o Frosinone. Sofreu golos em todos os jogos.