Paulo Sousa entusiasmado: «Estou feliz por regressar a um país onde me sinto em casa»

Confirmado na noite de quarta-feira como novo treinador da Salernitana, Paulo Sousa apenas será oficialmente apresentado amanhã. No entanto, ontem mostrou-se entusiasmado através das redes sociais. "Estou feliz por regressar a um país onde me sinto em casa. Com a coragem e o comprometimento de todos, aliados à paixão dos nossos adeptos, tenho a certeza que viveremos muitas alegrias. Mal posso esperar para jogar a primeira partida e estar com os adeptos para mostrar do que a Salernitana é feita", referiu o técnico português.