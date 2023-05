Paulo Sousa fica mais dois anos na Salernitana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Salernitana acionou a cláusula de renovação de Paulo Sousa, o qual ficará mais duas épocas no clube, que já garantiu a permanência na Serie A. "O futuro constrói-se diariamente. O diretor desportivo (Morgan De Sanctis) sabe quais são as minhas ideias e em que sectores deve intervir. Irei reunir-me com o presidente (Luciano Corradi), pois temos que dar mais estabilidade aos jogadores", revelou o técnico luso.