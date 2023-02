Paulo Sousa oficializado na Salernitana

Paulo Sousa foi oficializado como novo treinador da Salernitana e não perdeu tempo, tendo orientado o treino de quarta-feira.O clube italiano não revelou a duração do contrato do técnico português de 52 anos, que sucede a Davide Nicola no comando da turma grená, que ocupa a 16ª posição na Serie A com 21 pontos, a quatro da zona de descida. Paulo Sousa regressa assim ao ativo após ter deixado o Flamengo, em junho de 2022.