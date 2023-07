Paulo Sousa pede reforços: «Arranque do campeonato não vai ser o que eu gostaria»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Sousa, treinador da Salernitana, apresentou-se com um discurso pessimista após o empate (1-1) frente ao Frosinone, equipa que está de regresso à Serie A. "Penso, sinceramente, que o arranque do campeonato não vai ser o que eu gostaria", analisou o técnico português que parte para a segunda época ao serviço da equipa italiana. Paulo Sousa pede reforços. "É o que tenho disponível, vou tentar transformar as dificuldades em oportunidades", atirou.

Já o Wolverhampton com quatro portugueses de início (José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes e Pedro Neto) empatou (1-1) diante do Celtic. Matheus Cunha evitou a derrota aos 86'.