Paulo Sousa perde na estreia na Salernitana

A Fiorentina empatou este domingo a uma bola na receção ao Empoli, na 23.ª jornada da Liga italiana de futebol, somando o sétimo jogo sem vencer no campeonato, enquanto a Lazio estragou a estreia de Paulo Sousa na Salernitana.

Em Florença, um golo aos 85 minutos do brasileiro Arthur Cabral evitou males maiores para a formação da casa, depois de Cambiaghi ter adiantado os forasteiros aos 29.

Depois do 4-0 imposto no reduto do Sporting de Braga, com quem volta a medir forças na quinta-feira, desta feita em casa, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa, a equipa de Vincenzo Italiano prossegue o mau campeonato na Serie A e é 14.ª, com 25 pontos, já a 16 pontos dos lugares de acesso às competições europeias.

Em melhor posição está o Empoli, no 12.º posto, com 28 pontos, tendo hoje somado o quarto jogo a pontuar nos últimos cinco encontros disputados.

A Lazio foi a Salerno aproveitar a derrota caseira da Atalanta, diante do Lecce (2-1), para subir ao quarto lugar, posição provisória dado que a rival Roma, de José Mourinho, pode ultrapassar a formação de Bérgamo, que cai para sexto.

Um bis de Immobile, aos 60 e aos 69 minutos, construiu o triunfo 'laziale' perante a Salernitana, agora orientada por Paulo Sousa, que teve, assim, uma estreia azarada pelos 16.º classificados da Serie A, quatro pontos acima da zona de descida após a terceira derrota seguida.

Ainda hoje, a Roma de José Mourinho recebe o 'aflito' Verona, enquanto a dececionante Juventus, 11.ª, visita o Spezia.

O Nápoles é líder destacado da Serie A, com 62 pontos, tendo aberto a ronda com um triunfo por 2-0 no reduto do Sassuolo, à frente do Inter Milão, segundo com 47 pontos após vencer a Udinese (3-1) antes de defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões.