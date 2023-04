Paulo Sousa: «Renovação? Falaremos sobre o futuro no final da temporada»

Paulo Sousa, treinador português que orienta a Salernitana, comentou esta sexta-feira as recentes declarações do presidente da equipa, Danilo Iervolino, que demonstravam a vontade do líder do clube em contar com o técnico luso na próxima temporada. Hoje, Paulo Sousa mostrou-se focado no duelo com a Sassuolo, próximo adversário da Salernitana no campeonato, e assumi: "Falaremos sobre o futuro no final da temporada".

"Estou muito feliz com a cidade, os adeptos, o clube e o nosso diretor-desportivo. Neste momento estou a pensar única e exclusivamente na Sassuolo. Falaremos sobre o futuro no final da temporada. Foi este o acordo que fizemos em fevereiro quando eu assinei", disse.

Na quinta-feira, Danilo Iervolino tinha assumido que gostava de contar com Paulo Sousa para lá de 4 de junho. "A Salernitana joga bem, implementa um futebol proativo. Sentimos que falta um pequeno passo até conseguirmos trazer para casa o pote completo [os três pontos]. Queremos falar de estratégias e do futuro, mas só a partir de 4 de junho. Esperemos que seja com Paulo Sousa", revelou, em declarações citadas pelo 'TuttoSalernitana'.

Atualmente na 15.ª posição da Serie A, a Salernitana já não perde para o campeonato há sete jogos consecutivos (1 vitória e 6 empates).