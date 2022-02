Salernitana vence recurso por não ter viajado para Udine devido à Covid-19

A Salernitana, lanterna-vermelha da Liga italiana, viu esta segunda-feira ser anulado o castigo de derrota por 3-0 e a subtração de um ponto pelo facto de em 21 de dezembro ter falhado a visita à Udinese, devido à Covid-19.

"O tribunal, aceitando o recurso de Salernitana, anulou a decisão", disse a federação em comunicado, referindo-se à posição da instância de recurso dentro do próprio organismo.

Numa primeira decisão, o clube foi punido pelo facto de o organismo ter entendido que a formação do sul de Itália não tinha "implementado (...) todas as precauções que teriam permitido a deslocação em bolha e em segurança de todo o grupo" até Udine, em 21 de dezembro.

A formação transalpina justificou a sua recusa em viajar com a decisão das autoridades de saúde locais, contudo a liga manteve o encontro, facto que levou a Udinese e a equipa de arbitragem a subir ao relvado.

Com esta decisão favorável, a Salernitana mantém-se no último lugar, agora 13 pontos e dois jogos a menos, a oito pontos da salvação, enquanto a Udinese caiu para 15.ª, com 24, igualmente com dois desafios por disputar.

Esta época o clube de Salerno já resolveu o risco de não poder continuar a participar na Serie A, pelo facto de ser copropriedade de Claudio Lotito, presidente e proprietário da Lazio.

A situação foi resolvida no início de 2022 quando os seus administradores aceitaram a oferta de aquisição de um novo proprietário.