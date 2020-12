Adrien Silva renasce na Sampdoria: «Queria um treinador que se entusiasmasse comigo»

Adrien Silva chegou à Sampdoria em outubro, depois de uma experiência pouco produtiva no Leicester (e de um empréstimo ao Monaco...), e não se arrepende da opção que tomou. Diz que se aconselhou com Bruno Fernandes, Miguel Veloso e Bruno Alves e que todos elogiaram a Serie A. Em declarações à 'Gazzetta dello Sport' o médio português, de 31 anos, conta que se sente bem fisicamente e que os seus desempenhos têm sido consistentes.





"Fisicamente sinto-me cada vez melhor. Estou a jogar de forma consistente, era o que precisava para voltar ao meu melhor nível", explicou Adrien.O jogador revela que a decisão de se mudar para Itália resultou da "combinação de vários fatores". "A questão do treinador era importante [é treinado por Claudio Ranieri], um dos meus objetivos era encontrar um clube cujo treinador se entusiasmasse comigo e se convencesse que eu podia acrescentar algo à equipa.""A minha história no Leicester pertence ao passado. Antes de assinar pela Sampdoria falei com o Bruno Fernandes, com o Bruno Alves e com o Miguel Veloso. Todos conhecem bem o país e explicaram-me como a Serie A é muito competitiva. Era o que eu precisava para voltar a um alto nível e para estar preparado para a Seleção Nacional", acrescentou.O antigo jogador do Sporting tem objetivos bem definidos. "Sempre gostei de ter objetivos e quero que as coisas me corram bem na Serie A. Fiquei surpreendido com a competitividade e a intensidade do campeonato", explicou.