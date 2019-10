Primeira 'chicotada' na Serie A: Sampdoria despede Di Francesco

Aí está a primeira 'chicotada psicológica' na Serie A: a Sampdoria anunciou a saída do técnico Di Francesco, ele que assumiu os destinos da equipa no último verão, altura em que rubricou um contrato válido até 2022... mas os maus resultados deitaram tudo por terra. A formação de Génova perdeu (2-0) no terreno do Hellas Verona de Miguel Veloso e afundou-se ainda mais na classificação, estando agora no último lugar com meros três pontos, uma vez que venceu apenas um encontro em oito jornadas.





"O presidente Massimo Ferrero e a Sampdoria comunicam que chegaram a um acordo consensual com Eusebio Di Francesco e a sua equipa técnica para a interrupção da relação profissional. O presidente e seus colaboradores agradecem a Di Francesco e à sua equipa pelo trabalho e disponibilidade", pode ler-se no comunicado da Sampdoria.