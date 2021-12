Wladimiro Falcone: do cinema aos 3 meses a 'carrasco' de José Mourinho

Na quarta-feira, no último jogo de 2021 para Roma e Sampdoria, Wladimiro Falcone saiu de campo como uma das figuras da turma de Génova, ao defender vários disparos dos romanos e ajudar a sua equipa a empatar a um golo diante da equipa de José Mourinho. Mas o que poucos sabiam até agora do guardião de 26 anos era o facto de, ainda em bebé, com apenas três meses, ter marcado presença num famoso filme italiano ('Viaggi di Nozze), ao lado de Carlo Verdone, um dos maiores comediantes do país.A história foi revelada pelo próprio Falcone, ao jornal 'La Gazzetta dello Sport'. "A irmã da minha avó tinha uma agência de talentos e precisavam de um bebé de três meses para aquele filme, por isso pensaram em mim. A minha família é toda muito fa do Verdone, conhecemos todos os seus filmes. Estive também noutros programas de televisão e ainda em anúncio", lembrou o guardião, que agora, 25 anos volvidos parece ter crescido... bastante. É isso que dizem os seus quase 2 metros!