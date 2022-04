Inacreditável: angolano do Spezia substituído porque... não conseguiu tirar os brincos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lawak banget

Menit 60' M'Bala Nzola masuk

Menit 66': disuru copot anting sama wasit.

Menit 70': M'Bala Nzola diganti karena gak bisa copot anting pic.twitter.com/EieQKH9aMi — Broadcast Bola (@BroadcastBola) April 15, 2022

Quando aos 60 minutos foi ao banco 'buscar' o angolano M'Bala Nzola, Thiago Motta esperava dar uma nova vida ao seu Spezia diante do Inter Milão - na altura perdia por 1-0 -, mas aquilo que conseguiu foi apenas fazer uma das substituições mais inúteis do ano. É que, nem dez minutos depois de ter entrado, Nzola foi obrigado a sair de campo porque, basicamente, não conseguiu... tirar os brincos.O jogador angolano, de 25 anos, que por cá representou a Académica e o Sertanense, entrou em campo aos 60' e ainda conseguiu passar despercebido, mas o árbitro Fabio Maresca detetou a irregularidade e pediu-lhe para tirar os brincos. Nzola ainda tentou, mas ao fim de alguns minutos a situação teimava em não ficar resolvida e Thiago Motta não teve outra solução que não retirar o jogador de campo e colocar Janis Antiste no seu lugar.