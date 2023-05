Ivan Juric é vítima de abusos racistas

Mais uma canalhice! Ivan Juric, treinador croata do Torino, foi alvo de abusos racistas no duelo com o Spezia, o qual chegou a ser interrompido durante dois minutos por causa da situação. O árbitro Marco Guida acabou por retomar o desafio e o Torino respondeu com uma goleada (4-0) que mantém o Spezia à beira da despromoção.

O lamentável incidente ocorreu na 1ª parte, altura em que alguns elementos que se encontravam atrás do banco do Torino chamaram repetidamente "cigano" ao treinador balcânico. O juiz de campo interrompeu o jogo e o speaker do Alberto Picco avisou que se a situação se repetisse a partida seria definitivamente suspensa. Em uníssono, o anfiteatro começou então a chamar "palhaço" a Ivan Juric.

"Chamaram-me cigano", disse o técnico do Torino. "É o habitual! É incrível como esta coisa nojenta continua a suceder em 2023. Tento sempre manter-me calmo e não reagir, mas passado um bocado deixo de aguentar. É horrível! Algumas pessoas estavam a chamar-me cigano, mas depois o estádio começou todo a chamar-me palhaço. Deviam ter vergonha!", acrescentou Juric.

Inter sobe a ‘vice’

O Inter passou a ser vice-líder à condição e selou o apuramento para a Champions ao derrotar (3-2) a Atalanta no San Siro.