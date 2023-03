Ex-Benfica entra, sai 15 minutos depois e é arrasado pelo treinador: «Não consigo fazer dele jogador»

Nemanja Radonjic, antigo extremo do Benfica, viveu, esta terça-feira, um momento insólito durante o duelo entre Juventus e Torino (4-2) . O sérvio entrou em campo aos 59 minutos e, pouco tempo depois, aos 74', foi novamente substituído, decisão que Ivan Juric, o seu treinador, justificou no final da partida."Há coisas que não consigo entender. Na minha opinião, ele [Radonjic] tem uma enorme falta de respeito pelo futebol. Há coisas que tens de saber, mas quando entras em campo e fazes exatamente o contrário... Significa que não estás aqui", frisou à DAZN, logo após o apito final."Ele tem talento, mas é evidente que nestes seis meses não consegui fazer dele um jogador de futebol. Num pontapé de canto, é preciso estar presente e alerta. Podes sair-te bem ou mal, mas é preciso estar presente", rematou Juric.Radonjic, de resto, ficou muito insatisfeito no momento da substituição, e chegou a desentender-se com o técnico croata, pedindo-lhe explicações. Nas redes sociais, o sérvio deixou uma mensagem: "Acredita em ti mesmo, até quando mais ninguém acredita. Deus vê tudo", escreveu.