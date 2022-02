Insólito: jogador do Torino tira camisola ao ser substituído e pede ao árbitro... o cartão amarelo

Não é novidade que os jogadores tentam, por vezes, cometer uma falta de forma propositada com o objetivo claro de ver um cartão amarelo e, assim, limpar a folha disciplinar.

No encontro frente à Udinese, no último domingo, Alessandro Buongiorno, jogador do Torino, tentou fazê-lo de uma forma, no mínimo, insólita. No momento em que estava a ser substituído, o jovem defesa-central tirou a camisola e, enquanto se dirigia para a linha lateral, virou-se para trás e pediu ao árbitro... o cartão amarelo.

O juiz da partida correu até ao jogador do Torino e 'empurrou-o' até à saída, sem satisfazer o pedido de Alessandro, que saiu sem qualquer admoestação.