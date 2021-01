Torino contrata Sanabria e paraguaio testa positivo à Covid-19 durante exames médicos

O Torino anunciou a contratação de Antonio Sanabria ao Betis, numa transferência que terá sido feita por 7 milhões de euros, mais 3 em variáveis. O avançado paraguaio assinou por quatro épocas e meia, já viajou para Itália, mas não se poderá juntar aos seus novos colegas no imediato porque... testou positivo à Covid-19 e terá de cumprir um período de isolamento. A deteção do novo coronavírus deu-se precisamente no momento em que eram feitos os necessários exames médicos prévios à transferência. Ainda assim, esclarece o Torino, o avançado paraguaio de 24 anos não tem sintomas.