Beto agride adversário a soco em particular da Udinese e é expulso

L’Udinese conclude il ritiro con un ko e si infortuna Bijol: Prima sconfitta stagionale per mano dell’Union Berlino. Beto espulso a fine primo tempo per un fallo di reazione https://t.co/3J6U96pgAs — messaggeroveneto (@messveneto) July 30, 2023

O particular da Udinese com o Union Berlin, na Áustria, acabou por ser um desastre para a equipa italiana. Não só perdeu o jogo, por 1-0, como viu Jakub Bijol lesionar-se e Beto agredir um adversário.O encontro ainda não tinha chegado ao intevalo quando o avançado português foi expulso. Sofreu uma falta de Benedict Hollerbach e não escondeu a fúria, agredindo o adversário a soco.Beto viu o vermelho e a Udinese, a jogar com dez, viu Jerome Rouissillion marcar o único golo do jogo para os alemães, aos 73 minutos.