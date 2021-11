Beto dá triunfo à Udinese

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Udinese voltou aos triunfos no campeonato italiano e contou com a preciosa ajuda de Beto.Após oito encontros seguidos sem vencer (4 derrotas e 4 empates), a formação de Udine bateu (3-2) o Sassuolo, num jogo em que o avançado cedido pelo Portimonense selou o triunfo com um golo aos 51’. Foi a quarta vez que Beto faturou esta época na Serie A, permitindo a subida da Udinese à 14ª posição da prova.