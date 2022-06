Beto pode trocar Udinese pelo Nápoles

Beto está perto de dar mais um grande passo na carreira. A imprensa italiana dá conta do interesse do Nápoles no avançado português da Udinese. O ex-Portimonense marcou 11 golos em 29 jogos na época de estreia na Serie A. O clube de Udine pede 18M€ para o libertar. O avançado que há quatro anos jogava no U. Tires tem o sonho de atuar na Champions.

O Nápoles vive um momento de tensão entre o treinador Spaletti e o presidente De Laurentiis. O técnico veio a público dizer que será difícil ficar no 'top 4', uma vez que o dirigente quer vender alguns dos melhores jogadores. Um deles é Koulibaly, central que tem sido associado à Juve. No entanto, o 'Il Mattino' diz que o senegalês não quer rumar a Turim.