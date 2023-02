Beto regressa aos golos mas não evita empate da Udinese frente ao Spezia

Beto regressou este domingo aos golos pela Udinese, mas não evitou o empate a dois golos da formação de Udine na receção ao Spezia, em jogo da 24.ª jornada da Serie A.Os visitantes até começaram por se adiantar no marcador por intermédio de M'Bala Nzola logo aos seis minutos, mas o avançado português restaleceu a igualdade à passagem dos 22 minutos. O lance começou por ser invalidado por fora de jogo, mas o VAR reverteu a decisão e confirmou aquele que é o oitavo golo de Beto na Serie A esta época, ele que já não faturava há cinco jogos (desde a derrota com o Bolonha a 15 de janeiro).Roberto Pereyra ainda fez a reviravolta no marcador já na segunda parte (55'), mas M'Bala Nzola bisou (72') e fixou a igualdade final no marcador.Este foi o quinto encontro consecutivo da Udinese sem vencer na Liga italiana, que segue assim no 10.º lugar com 31 pontos, enquanto o Spezia ocupa o 17.º posto, com 20.