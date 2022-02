Deulofeu: «Há pouco tempo estava em casa, deitado, sem conseguir sequer andar»

Gerard Deulofeu foi considerado uma das futuras jovens estrelas do Barcelona, mas não conseguiu vingar em Camp Nou e, após alguns empréstimos, saiu em definitivo em 2017. O extremo espanhol estreou-se na equipa principal pela mão de Guardiola em 2011/12, algo que viu como um "verdadeiro privilégio" mas que lhe fez sentir a pressão desde o início."Foi um verdadeiro boom. No meu caso, senti que tinha de desistir imediatamente. Estar lá fez-me sentir no céu, a sensação era incrível. O problema é que, naquela idade, não tens experiência para lidar com a situação, as coisas ficam muito mais complicadas para ti", contou em entrevista à revista 'Panenka'.Com apenas 18 anos, Deulofeu rumou ao Everton por empréstimo, algo que considerou ter sido necessário para somar minutos."Foi uma pena ter de sair. Tive de ver o Everton como opção porque parei de jogar. Precisava de minutos e em Barcelona não os tinha. A história poderia ter sido diferente, mas o destino quis que eu crescesse no Everton e não no Barça. Não há nada a criticar. Foi difícil adaptar-me, mas poder pisar o relvado de estádios incríveis como Old Trafford ou Stamford Bridge, ou marcar um golo contra o Arsenal, foi um verdadeiro luxo para mim", assumiu.Duas lesões no joelho fizeram com que o jogador, de 27 anos, passasse por momentos difíceis. "Só eu sei o que vivi, o que se passou para trás. Há pouco tempo estava em casa, deitado, sem conseguir sequer andar. Aqui encontrei a estabilidade que precisava. No entanto, não posso negar que gostaria de jogar num grande clube de novo", frisou.Atualmente Deulofeu representa a Udinese, clube pelo qual soma já seis golos e duas assistências em 22 jogos esta época.