Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Do distrital a goleador na Serie A em quatro anos: «O Beto teve uma ascensão meteórica!» Avançado tem estado em grande na Udinese e recolhe elogios do seu antigo treinador no Olímpico do Montijo





• Foto: Reuters