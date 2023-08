Ex-Benfica emprestado pelo Watford à Udinese

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Udinese, da Serie A, anunciou esta terça-feira a aquisição do português João Ferreira por empréstimo de uma época dos ingleses do Watford, que jogam no Championship.

O lateral direito, de 22 anos, formado no Benfica, passa a ser o quarto português a integrar o atual plantel da Udinese, juntando-se a Beto, Domingos Quina e Vivaldo Semedo.

João Ferreira foi contratado pelo Watford em janeiro de 2023, pelo qual viria a disputar apenas cinco jogos, mas, na primeira metade da época passada, jogou pelo Rio Ave, emprestado pelo Benfica.