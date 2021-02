O calvário de Deulofeu: «Queria fazer coisas que o meu corpo não me permitia e sofri muito»

Gerard Deulofeu, extremo espanhol da Udinese, revelou como viveu o calvário de uma lesão grave num joelho, após sofrer uma rotura do ligamento cruzado anterior, em Fevereiro de 2020, quando jogava no Watford.





"Não tem sido fácil. Sofri muito. Queria fazer algumas coisas que o meu corpo não me permitia fazer. Agora, estou a começar a ter sensações melhores, mas foi muito complicado para mim. Mas com trabalho e paciência, tudo passa", explicou o internacional espanhol, em entrevista ao canal do clube italiano."O meu processo de recuperação está a correr bem. O meu objetivo era chegar ao máximo da minha forma para a segunda metade da temporada e o meu corpo está a responder", continua o jogador, de 26 anos.Esta época, Deulofeu soma 13 jogos pela Udinese e um golo marcado.