Penálti de Beto nos descontos dá empate à Udinese na receção ao Monza

Um penálti do avançado português Beto, apontado nos descontos, permitiu este sábado à Udinese empatar na receção ao Monza (2-2), em encontro da 29.ª jornada da Liga italiana.

Na Dacia Arena, em Udine, o médio esloveno Sandi Lovric inaugurou o marcador a favor dos locais, quando decorria o minuto 18, uma vantagem que durou até ao intervalo, com o Monza a operar a reviravolta nos instantes iniciais do segundo tempo.

Andrea Colpani, aos 48 minutos, e Nicolo Rovella, aos 56, colocaram o conjunto forasteiro no comando, até ao período de descontos, altura em que Beto (90'+2), hoje titular, resgatou um ponto para a Udinese, da grande penalidade.

Com este golo, o seu 10.º na Serie A 2022/23, Beto saltou para o sexto lugar dos marcadores, em igualdade com o compatriota Rafael Leão (AC Milan), o argentino Paulo Dybala (Roma) e o senegalês Boulaye Dia (Salernitana).

No banco da Udinese, que segue no 10.º posto da Serie A, com 39 pontos, esteve o português Leonardo Buta. O Monza, sem vencer há quatro desafios, prossegue no 13.º lugar, com 35.