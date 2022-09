Tolgay Arslan vítima de assalto enquanto jogava (e marcava) diante do Inter Milão

Autor do golo que sentenciou a surpreendente vitória da Udinese por 3-1 sobre o Inter Milão, o alemão Tolgay Arslan estaria longe de pensar que o dia iria acabar com uma notícia que lhe iria, de certa forma, estragar a disposição. Tudo porque, enquanto celebrava o golo e o triunfo da Udinese, o médio via a sua casa, uma villa em Pagnacco, ser alvo de um assalto, do qual resultou o furto de bens avaliados em 12 mil euros.O roubo, do qual resultou a perda de dois computadores e algum ouro, ocorreu numa altura em que a casa do jogador de 32 anos estava vazia, isto porque, por o jogo ser em casa, os seus três filhos e mulher estiveram na Dacia Arena a seguir a partida. Ao que tudo indica, o crime terá ocorrido por volta da hora do almoço (à mesma hora da partida), tendo o jogador tomado conhecimento dos factos quando chegou a casa ao final da tarde.A situação está a ser investigada pela polícia local, mas até agora não haverá suspeitos.