Udinese aplica sanção vitalícia a adepto que proferiu insultos racistas contra Maignan

A Udinese anunciou hoje ter identificado o primeiro dos adeptos que proferiu insultos racistas contra o guarda-redes francês Mike Maignan, do AC Milan, no jogo de sábado, interditando-o do estádio de forma vitalícia.

Em comunicado, o emblema de Udine dá conta de que a identificação foi "um esforço conjunto com as autoridades policiais locais, utilizando as câmaras de segurança do estádio".

Segundo o diretor-geral, Franco Collavino, o indivíduo foi banido para sempre de assistir a jogos, continuando o emblema italiano a trabalhar com as autoridades para identificar o resto dos suspeitos.

No sábado, a partida entre as duas equipas, que terminou com vitória milanesa por 3-2, ficou suspensa durante vários minutos após os gritos racistas dirigidos a Maignan, que chegou mesmo a abandonar o recinto de jogo.