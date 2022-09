Udinese bate Sassuolo com reviravolta e 'show' de Beto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Udinese venceu, este domingo, na visita ao Sassuolo por 3-1, num jogo em que até começou a perder e que teve como grande figura Beto, avançado português, que bisou.A equipa da casa entrou melhor e Frattesi inaugurou o marcador aos 33 minutos. A fechar a 1.ª parte, Ruan, central do Sassuolo, viu cartão vermelho direto e deixou a formação comandada por Alessio Dionisi - que a partir daí revelou muitas dificuldades - reduzida a 10 unidades.No segundo tempo, a Udinese foi em busca da igualdade que acabou por chegar aos 75 minutos, por intermédio de Beto. O avançado português viria a bisar aos 90+3', pouco depois de Samardzic consumar a reviravolta (90+1').Com este resultado, a Udinese soma a 4.ª vitória consecutiva na Serie A e sobe ao 4.º lugar, com 13 pontos. O Sassuolo é 14.º, com seis.