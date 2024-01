Udinese interdita para sempre mais quatro adeptos por insultos racistas a Maignan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Udinese anunciou hoje ter banido mais quatro adeptos que proferiram insultos racistas contra o guarda-redes francês Mike Maignan, do AC Milan, no jogo entre ambas as equipas no sábado, da Liga italiana de futebol.

Depois de ter banido um adepto, hoje mais quatro se lhe juntaram na interdição do estádio em Udine, num trabalho conjunto com as autoridades locais.

"Como tem sido desde o início, continuamos a trabalhar com a polícia e reafirmamos a nossa absoluta determinação em punir os culpados, como prova do nosso compromisso contra qualquer forma de discriminação", pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

A Udinese já tinha sido condenada a um jogo à porta fechada devido ao incidente, por parte do Conselho de Disciplina da Serie A.

No sábado, a partida entre as duas equipas, que terminou com vitória milanesa por 3-2, ficou suspensa durante vários minutos após os gritos racistas dirigidos a Maignan, que chegou mesmo a abandonar o recinto de jogo.