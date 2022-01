Nani bem impressionado com o Veneza

Nani foi apresentado pelo Veneza dois dias depois de se ter estreado com uma assistência no empate (1-1) diante do Empoli. “O projeto convenceu-me, é ambicioso. Sou um homem do futebol, quero estar numa equipa com vontade de crescer e fazer sempre melhor. Vi o projeto do Veneza com os meus olhos e isso convenceu-me”, sublinhou o atacante.

O ambiente do plantel do Veneza constituiu uma agradável surpresa para o luso de 35 anos, que deixou o Orlando City em novembro. “O grupo causou-me uma impressão fantástica, fui muito bem acolhido. É um grupo jovem, bem-disposto e tem muita energia. Há uma margem importante de crescimento. Vou tentar trazer algo mais à equipa e aos mais jovens”, disse o avançado, referindo: “Avaliar a minha condição física não é fácil. Quero treinar muito com os meus companheiros para chegar à melhor forma o mais rapidamente possível. Depois, em campo, direi como estou.”