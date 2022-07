Nani rescinde com o Veneza

O Veneza anunciou esta sexta-feira a rescisão de contrato com Nani por mútuo acordo. O extremo português, de 35 anos, tinha contrato até junho de 2023 com o clube italiano, que desceu à Serie B, mas sai mais cedo depois de ter ingressado no emblema transalpino em janeiro último.Nani, que está agora livre para assinar por qualquer clube, realizou 10 jogos e fez uma assistência com a camisola do Veneza.Recorde-se que o internacional português tem mantido a forma na Alfraclinic com João Coito.