Veneza, de Nani, despromovido em Itália

O Veneza, clube em que alinha o internacional português Nani, foi este sábado despromovido ao segundo escalão italiano, devido ao empate (1-1) da Salernitana no terreno do Empoli, na 37.ª e penúltima jornada da Liga italiana.

Com este resultado, mesmo sem jogar, o Veneza, último classificado, ficou a seis pontos da formação de Salerno, 17.ª e primeira acima da zona de descida, e já não tem possibilidade de poder continuar na Serie A na próxima temporada.

A equipa de Nani, que ingressou no clube em janeiro, perdeu os dois jogos efetuados com a Salernitana e por isso tem desvantagem no confronto direto.

Aos 31 minutos, o avançado Cutrone ainda deu vantagem ao Empoli, 14.º posicionado, mas Bonazzoli, aos 76, refez a igualdade e condenou o Veneza ao segundo escalão, um ano depois de ter subido à Serie A.

Isto significa que o Veneza vai hoje defrontar a Roma, de José Mourinho, já com a condição de despromovido.